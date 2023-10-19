«لوموند»: انتقادات لحكومة نتنياهو بسبب الأسرى

أثار بعض الديمقراطيين مخاوف أو معارضة صريحة للدعم العسكرى الأمريكى لإسرائيل، مشيرين إلى تطويرها العدوانى للمستوطنات فى الضفة الغربية المحتلة وحصارها العقابى المستمر منذ سنوات على غزة.

تحركات دبلوماسية دولية وتحذيرات من تدهور الوضع الإنسانى فى قطاع غزة، ولا يزال التصعيد متواصلا بين حركة حماس وإسرائيل، وتستعد إسرائيل لعملية عسكرية برية فى القطاع.

بنيامين نتنياهو

قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن حكومة بنيامين نتنياهو تتعرض لانتقادات شديدة بسبب افتقارها إلى التعاطف مع عائلات الأسرى الـ١٩٩ وفق مصادر رسمية إسرائيلية لدى حركة حماس؛ حيث يسود الخوف فى صفوف المجتمع الإسرائيلى، الذى يراقب دقيقة بدقيقة وضع الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس منذ يوم السابع من أكتوبر فى قطاع غزة.

وتحركات دبلوماسية دولية وتحذيرات من تدهور الوضع الإنسانى فى قطاع غزة، ولا يزال التصعيد متواصلا بين حركة حماس وإسرائيل، وتستعد إسرائيل لعملية عسكرية برية فى القطاع، لكن الجيش ينتظر قرارا سياسيا لبدء الهجوم البرى، فيما ناشدت الأمم المتحدة إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على وجه السرعة ودون أى عراقيل.

وتتساءل صحيفة لوموند، ما الذى يبحث عنه الجيش عندما يقصف غزة بينما يوجد الكثير من الأسرى؟ وتتخوف العائلات من عواقب الضربات الواسعة، ومخاطر التدخل البرى فى الأيام المقبلة. على شاشات التلفاز وشبكات التواصل الاجتماعى، وفى كل عائلة تقريبا، يشكل مصير الأسرى معضلة أخلاقية، سياسية وفكرية وعسكرية، بينما يقصف الجيش الإسرائيلى قطاع غزة بشدة منذ أحد عشر يوما، ويستعد لإجراءات جديدة قد تكون دراماتيكية لسكان هذه المنطقة التى يسكنها ٢.٤ مليون نسمة.

ولاتزال المعلومات المتعلقة بالأسرى غير مكتملة، إذ أعلن الجيش الإسرائيلى، يوم السبت الماضى، العثور على جثث، خلال توغله فى قطاع غزة، لكن منذ ذلك الحين، لم يتم الكشف عن هوية هؤلاء الضحايا، ولا عن ظروف وفاتهم.

من جانبها، أشارت حركة المقاومة الفلسطينية حماس إلى أن عددا من الأسرى قتلوا فى القصف المكثف الذى تعرضت له غزة من قبل الجيش الإسرائيلى، وكانت حماس قد هددت بإعدام الرهائن.

وفيما يعتبر أيضا معركة تواصل، تحاول مجموعة العائلات تعبئة العالم أجمع، بالاعتماد على عدد كبير من مزدوجى الجنسية، إذ لايزال أحد عشر فرنسيا فى عداد المفقودين، على سبيل المثال، للضغط على حكوماتهم.

ويوضح دانييل شيك، الدبلوماسى الإسرائيلى المسئول عن الخلية الدولية: "من الواضح أن الهدف هو إطلاق سراح الأسرى بالكامل، الخطوة الأولى هى مسألة الرعاية الطبية، الخطوة الثانية هى على الأقل إطلاق سراح النساء والأطفال".

ويكثف إخوة وأخوات وآباء وأمهات وأبناء عمومة المحتجزين من مقابلاتهم مع الصحافة العالمية للضغط على الدول القادرة على التدخل والتفاوض مع "حماس".

وتعتبر مفاوضات الأسرى، موضوعا حساسا بقدر ما هو سرى، وتأمل العائلات أن تلعب دول مثل مصر أو قطر أو تركيا دورا.

تساحى هنغبى

من جانبه، أعلن تساحى هنغبى، رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى، أن مسألة لأسرى “تقع فى قلب أى نقاش حول المساعدات الإنسانية” لغزة. فقد أبلغت حماس الوسطاء، وتحديدا الوسيطين المصرى والقطرى اللذين تواصلا مع قيادة الحركة بخصوص الأسرى، والحفاظ عليهم وإمكانية إطلاق سراح نساء وكبار سن، بأنها تحافظ عليهم جميعا، لكنهم عرضة للقتل، وأن القصف الإسرائيلى على غزة هو الذى سيقتلهم، أى أن حياتهم مرهونة بالقصف بيد إسرائيل.

يظهر التاريخ أن الأسرى يمكن أن يشكلوا عملة صرف وضغطا كبيرا، فمن أجل إطلاق سراح الجندى جلعاد شاليط، فى عام ٢٠١١، وبعد خمس سنوات من الاعتقال من قبل حماس، كان على الإحتلال الإسرائيلى إطلاق سراح أكثر من ١٠٠٠ سجين فلسطينى، بما فى ذلك العديد من المسئولين التنفيذيين فى صفوف حركة حماس.