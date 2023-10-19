جامعة الزقازيق في المركز 61-70 بتصنيف «QS Arab Region»

أظهر تصنيف «QS Arab Region» لعام 2023/ 2024، حفاظ جامعة الزقازيق على مركزها في التصنيف، حيث جاءت جامعة الزقازيق في المركز 61-70 على مستوى الجامعات العربية للعام 2024 المدرجة في التصنيف، حيث إن التصنيف يشمل ترتيب أفضل الجامعات العربية، ، وبلغ عدد الجامعات المُدرجة بهذا التصنيف على مستوى العالم أكثر من 223 جامعة هذا العام .

أعلن د.خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة حافظت على مركزها عالميا في تصنيف «QS Arab Region» لعام 2024 ،في المركز 61-70 بين الجامعات العربية ، وجاءت جامعة الزقازيق في المركز السادس مكرر محليا علي مستوي الجامعات المصرية الحكومية من بين 36 جامعة ظهرت بالتصنيف. كما حققت تميزًا جديدًا في مؤشر international research Net work، بتقدم بنسبة 84.4 % ، وأظهر التصنيف تقدم الجامعة في السمعه الأكاديمية بنسبة 28.3% بالإضافة إلى تقدم مؤشر أعداد الطلاب الوافدين بنسبة 6% ، وحقق مؤشر الاستشهادات لكل كلية تقدم متميزا بنسبة 44.3%

وأشاد د.إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولى للجامعة، مما كان له أبلغ الأثر في حصول الجامعة على مراكز متميزة في العديد من التصنيفات العالمية، وأن الجامعة تهتم اهتماما كبيرا بالتصنيفات العالمية للجامعات، مؤكدا سعي الجامعة المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية، تأكيدا على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وشدد على اهمية المشاركة و متابعة التقدم فى هذه التصنيفات لانها تعطى الجامعة مكانتها الدولية و الاقليمية المتميزة.

وقالت د.نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء والتصنيف الدولى أن تصنيف QS Arab Region University Rankings يعتبر من أهم تصنيفات الجامعات العربية، حيث يتم اختيار الجامعات لهذا التصنيف الأكاديمي، وفق معايير عملية دقيقة لجمع وتدقيق بيانات الجامعات، بينما يتم تقييم الجامعات وترتيبها وفقاً لعدد متنوع من المعايير المتنوعة التي تضمن تحقيق أهداف الجامعات العالمية ومنها السمعة الاكاديمية والتعاون الدولي والبحث العلمي (الاستشهاد من الأبحاث) وجودة العملية التعليمية والخريجين،

وقالت إن جامعة الزقازيق قد ظهرت في تصنيف QS World University Rankings ضمن شريحة أفضل فئة من 1201-1400 ضمن الجامعات العالمية المدرجة في التصنيف على مستوى العالم لعام 2024.

وأكد د.أحمد عسكورة مدير مركز ادارة المشرعات والابتكار و ريادة الاعمال والتصنيف الدولى حرص الجامعة الدائم على إتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوي الجامعات المرموقة عالميا وعربياً، من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين.

من جانبها أشارت د. سالى محمود مدير وحدة التصنيف الى ان الجامعة احتفظت بتقدمها هذا العام و زادت فى العديد من المحاور خاصة محور النشاط على الموقع الالكترونى (research network) مما يدل على تأثير نشر الابحاث فى المواقع العلمية المختلفة.