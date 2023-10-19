بعد أن هاجمها على كلمة "ربنا ياخدك" رسالة نارية من أنغام للمتحدث الصهيونى

ردت صوت مصر الفنانة الكبيرة أنغام بكلمة نارية على ما خصها به المتحدث العسكري الإسرائيلي افخاى ادرعى على حسابه على تويتر قائلة : "انت يا اسمك ايه!! بدون رقي ولا أدب لإنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل.

انا اسمي ‎أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني ايه مصرية؟ ..يعني ‎مصر . الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا ‎صهيوني . والإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيجامات الكستور.. فاكر؟.

واستكملت أنغام كلمتها قائلة: "بعد ما الجيش المصرى انتصر عليكم في حرب 73 ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين".

وذكرته بجرائم الصهيونية قائلة : "الإنسانية بريئة من أمثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازى، قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء، والدين برىء من أعمالكم وكذبكم، ولكل فعل رد فعل .. "شوف انت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض فلسطين يا اسمك ايه انت، وفلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال، والحيوانات بريئة من وحشيتكم".

وأختتمت أنغام كلمتها بآية من القرآن الكريم من سورة آل عمران .. قال عز وجل "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".

كانت صوت مصر قد ردت عبر حسابها على الاستفزازت المستمرة للمتحدث الإعلامى باسم الجيش الإسرائيلي قائلة " ربنا ياخدك ويريحنا منك"

وهو ما جعله يرد ب "تدوينة" يهاجمها فيها قائلا : "حضرة الفنانة أنغام والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية. أرجو أن لا تكوني من مصير الفئة الأولى.... ".

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