الخميس 19 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أحزاب نمساوية تطالب بوقف الهجرة بعد تنامي الخطر جراء اشتباكات الشرق الأوسط

النمسا
النمسا
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طالبت قيادات حزبية في النمسا اليوم بالعمل على وقف الهجرة إلى البلاد من أجل الحد من المخاطر الأمنية والتي تزايدت مع اندلاع المواجهات العسكرية في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في اجتماع للبرلمان النمساوي اليوم الخميس برئاسة نائب الرئيس مارتن إنجلبيرج لمناقشة تداعيات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على استقرار البلاد.

وحذر الاجتماع من خطر تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وانعكاسه على أمن المنطقة وأوروبا.

ونبهت وزيرة الدستور وشئون أوروبا كارولين إيدتشتادلر إلى ما أسمته انتشار الأخبار الكاذبة عن تطورات هذا الصراع، معربة عن ادانتها للاستهداف الصاروخي الذي دمر المستشفى الأهلي العربي في غزة، والذي تتهم حماس وإسرائيل بعضهما البعض بالمسئولية عنه.

واعتبرت الوزيرة أن المظاهرات الحالية في أوروبا بشأن هذا الصراع تمثل خطورة كبيرة وتعد فرصة للشحن والاستقطاب والتصعيد ويجب حظرها.

من جانبها، قالت النائبة الليبرالية سوزان فورست إنه عقب هجوم بروكسل يمكن القول أن النمسا معرضة لخطر أكبر ويجب أن يكون الحد من الهجرة هو الطريق من أجل الحد من المخاطر.

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النمسا الشرق الأوسط الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
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