الطاقة اللبنانية: نتائج الحفر الأولوية بالبلوك 9 لم تسفر عن اكتشاف مواد هيدروكربونية

أعلنت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية أن نتائج الحفر الأولية في البلوك رقم 9 بالمياه اللبنانية، أسفرت عن عدم حصول اكتشاف لمواد هيدروكربونية بما فيها الغاز، موضحة أن البيانات والعينات التي تم الحصول عليها من داخل البئر ستشكل أملا جديدا ومعطيات إيجابية لاستمرار عمليات الاستكشاف في البلوك 9 والبلوكات الأخرى وبالأخص تلك المحيطة ببلوك 9، كما أنها تعطي قوة دفع إضافية للإستكشاف في البحر اللبناني.

جاء ذلك في بيان لهيئة إدارة قطاع البترول بوزارة الطاقة بعد استكمال أنشطة حفر بئر الاستكشاف قانا في موقع الحفر في الرقعة رقم 9 في المياه البحرية اللبنانية من قبل المشغل شركة توتال انرجيز، وبعد استكمال جمع البيانات والعينات الناجمة عن أنشطة الحفر.

وأوضح البيان أنه تمّ من خلال الحفر اختراق الطبقات المستهدفة وتأكيد وجود مكمن بنوعية جيدة يحتوي على الغاز في الطبقة الخاصة بلبنان، مما يوجب إجراء دراسة موسعة لفهم أعمق يسمح برسم خريطة لهذا النوع من المكامن في حوض قانا وعلى امتداد البلوك 9 والبلوكات المحيطة بهدف تحديد أماكن المكامن التي يمكن أن تحتوي مواد هيدروكاربونية بكميات تجارية.

وأشار إلى أن الاهتمام سينصب في الأشهر المقبلة على استعمال البيانات والعينات التي تم الحصول عليها من داخل البئر من أجل وضع نموذج أدق لحوض قانا بهدف تحديد الامتداد الجغرافي للمكامن المكتشفة داخله وفي المناطق المحيطة به ورفع نسبة النجاح لتحقيق اكتشافات غازية مستقبلا في حوض قانا والمناطق المحيطة والتي تمتد على عدة بلوكات بحرية.

وكانت تحالف ثلاثي بقيادة شركة "توتال إنيرجيز" قد بدأ أعمال التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية في البلوك رقم 9 في شهر أغسطس الماضي.