الرئيس الفلسطيني يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي فورًا ورفضه التهجير القسري

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، إلى وقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين فورًا، ورفضه الكامل للتهجير القسري، الذي سيكون بمثابة نكبة ثانية للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، حيث تم بحث آخر تطورات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة.

وشدد أبو مازن على ضرورة فتح ممرات آمنة لإدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء.

كما أكد أن سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الماليزي موقفه الداعم للشعب الفلسطيني، وتضامنه معه في هذه المحنة، مُشددًا على أهمية وقف التصعيد، ومُبديًا استعداده لتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني.