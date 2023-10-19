أُجريت، مساء اليوم الخميس، قرعة البطولة العربية الدولية للشركات والتي ينظمها الإتحاد العام المصري للشركات وتقام في الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتى 26 من نفس الشهر في محافظة بورسعيد، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وذلك في إطار الإحتفالات باليوبيل الذهبية لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وفود 5 دول تقف دقيقة حداد ببورسعيد على أرواح شهداء غزة

ووقف وفود 5 دول عربية مشاركة في البطولة دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، في الوقت الذي أُعلن إلغاء الفقرات الفنية لحفل افتتاح البطولة وأي احتفالات طوال فعالياتها.

وتشارك في البطولة 5 دول عربية، هي: مصر والأردن والعراق وتونس والجزائر، وتقام المنافسات في ألعاب: خماسيات كرة القدم للصالات، وتنس الطاولة، وكرة اليد.

وتفتتح البطولة غدا بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بحضور وزير الشباب والرياضة، ومحافظ بورسعيد، والدكتور أحمد إسماعيل، رئيس الإتحاد العربي للشركات، والمهندس حسن كامل، رئيس الاتحاد المصري للشركات، ويحيى السيد، سكرتير عام الإتحاد العربي ومدير البطولة، وقيادات الشركات ورؤساء الوفود العربية.