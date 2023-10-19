اليمن وأمريكا تبحثان مستجدات الأوضاع ونتائج إحلال السلام في البلاد

بحث رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبد الملك، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى بلاده تيم ليندركينج، والسفير الأمريكي ستيفن فاجن، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية ونتائج التحركات المنسقة لإحلال السلام في البلاد.

وأكد عبدالملك -حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية الرسمية، اليوم /الخميس/- موقف الحكومة الثابت في تحقيق السلام العادل القائم على المرجعيات الثلاث، وأهمية الضغط على ميليشيات الحوثي للتعاطي الجاد مع الجهود الجارية لتجديد الهدنة لما فيه تخفيف المعاناة الإنسانية، وتغليب مصلحة الشعب اليمني.

وجدد رئيس الوزراء اليمني، موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأهمية التحرك العاجل لنصرة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لعدوان سافر وجريمة حرب مكتملة الأبعاد، ومحاولة للإبادة الجماعية، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن القصف الوحشي الذي طال مستشفى المعمداني في غزة، وتسبب باستشهاد وجرح المئات من الأطفال والنساء، جريمة نكراء تجاوزت كل المواثيق والقانون الدولي الإنساني.

من جهته، جدد المبعوث الأمريكي إلى اليمن، موقف بلاده الداعم للحكومة وإجراءاتها الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني، منوها بما تبذله الحكومة من جهود رغم التحديات المعقدة وحرصها على إحلال السلام والتعاطي بإيجابية مع الجهود الإقليمية والأممية والدولية.