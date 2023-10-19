شاهد.. احتفال لاعبي النصر السعودي بإنجازات رونالدو

فاجئ لاعبو النصر السعودي، اليوم الخميس، أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، باحتفال خاص بإنجازاته خلال الفترة الأخيرة.

وحرص نجوم النصر، على تكريم زميلهم كريستيانو رونالدو خلال تدريبات العالمي، اليوم الخميس، باحتفالية خاصة قبل بدء المران.

وعاد رونالدو إلى تدريبات النصر، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة، والتي حقق خلالها العديد من الإنجازات والأرقام القياسية مع منتخب البرتغال.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف لـ127 هدفًا مع المنتخب البرتغالي في 203 مباراة دولية، وهو أكثر من سجل أهدافًا دولية وأكثر من خاض مباريات دولية في التاريخ.

رونالدو

وأثبت صاروخ ماديرا أنه مازال مستمرًا في العطاء، رغم التقدم فى العمر واقترابه من سن الأربعين، كما أثبت أن السن مجرد رقم وهو في عامه الـ38، وظهر مثل صبي في أول عقده الثاني، وبات على صدارة هدافي العالم في عام 2023 الحالي، برصيد 40 هدفًا مع ناديه النصر السعودي ومنتخب البرتغال، متفوقًا على الهداف النرويجي إيرلينج هالاند (23 عامًا) لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي سجل 39 هدفًا حتى الآن مع السيتي ومنتخب النرويج، وكذا النجم كيليان مبابي (24 عامًا) مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا صاحب الـ35 هدفًا.

أحضر لاعبو النصر، كعكة احتفالاً بإنجازات رونالدو الدولية، على هامش اجتيازه لـ200 مباراة دولية مع منتخب البرتغال، وأنه أصبح هدافًا لعام 2023.

وكتب لاعبو العالمي على الكعكة إهداء للنجم البرتغالي: «203 مباراة دولية – 127 هدف – 40 هدف في 2023»، مع رسم صورة رونالدو باحتفاله الشهير عند تسجيله للأهداف، كما حرص لاعبو الفريق على التقاط الصور التذكارية مع الدون، الذي استقبل الاحتفال بسعادة وقدم الشكر لهم على هذه اللافتة.

وكتب الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نجومنا قرروا مفاجأة زميلهم كريستيانو رونالدو والاحتفاء بأرقامه القياسية».

ويستعد فريق النصر، لمواجهة ضمك في مباراة تجمع بينهما على ملعب مرسول بارك، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويحتل النصر، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يأتي ضمك الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، في المركز العاشر بـ10 نقاط.