مدير تليفزيون فلسطين: الشعب المصري يدعم القضية الفلسطينية

قال رأفت القدرة مدير تليفزيون فلسطين في غزة، إن الشعب المصري يقف بقوة ويدعم القضية الفلسطينية، مبينا أنه على مدار التاريخ وهذا موقف مصر تجاه فلسطين.



أضاف القدرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الصحفيين والإعلاميين يعانون معاناة كبيرة في عملهم الإعلامي، لافتا إلى أن هناك انقطاعا لوسائل التواصل الاجتماعي لأوقات كثيرة.

وشدد على أن هناك صعوبة في تقديم العمل الصحفي والإعلامي في تغطية الأحداث في فلسطين، موضحا أنه يوجد تعنت من قبل جيش الاحتلال بمنعه وقمعه للعمل الصحفي والإعلامي في التغطية للأوضاع الجارية.



ونوه القدرة بأن الصحفيين يتغلبون على ذلك بشتى الطرق من أجل أن يعرف كل مواطن عربي ما يجرى في قطاع غزة، رغم المعاناة والصعوبات والخطورة التي تواجههم.