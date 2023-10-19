الخميس 19 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نادي الصيد يحقق 23 مليون جنيه فائضا في ميزانية 2022/2023

نادي الصيد
نادي الصيد
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أعلن عبدالله غراب رئيس مجلس إدارة نادي الصيد، توقيع الميزانية والحساب الختامي للنادي عن السنة المالية 2022/2023 بفائض وصل إلى 23 مليون جنيه.

وكشف  عمرو البرتقالي أمين صندوق نادي الصيد عن تحقيق طفرة مالية هذا العام مقارنة بالحساب الختامي للسنة الماضية والذي شهد عجزا قدره 30 مليون.

من جانبه، وجه المهندس عبدالله غراب، الشكر لأعضاء مجلس الإدارة وتقديره للجهد المتميز  للقائم بأعمال المدير التنفيذي ومديري الأفرع والمستشار المالي ومراقب الحسابات وجميع العاملين بالادارات المختلفة بالنادي.

وقال غراب: "أشكر كل من ساهم في تحقيق هذا الفائض الكبير والذين أعطوا من الجهد والعمل ما مكننا من تحقيق هذا الانجاز رغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.".

ووجه  التهنئة إلى كل أعضاء النادي بهذا الانجاز واختتم تصريحاته قائلا: "في انتظار تشريفكم لاجتماع الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 27 اكتوبر 2023."

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