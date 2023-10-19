رئيس جامعة طنطا: الشباب المصري لديه وعي كبير بالقضية الفلسطينية

قال الدكتور محمود أحمد ذكي، رئيس جامعة طنطا، إن خروج الشباب المصري في مظاهرات حاشدة لدعم القضية الفلسطينية هي رسالة حب حقيقية وامتنان من شباب مصر والذين يمثلون شباب الجمهورية الجديدة التي يشير إليها الرئيس السيسي في كل مكان أنها ستكون جمهورية البناء والوعي الحقيقي.

وأضاف "ذكي"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "سي بي سي" في تغطية خاصة للأزمة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن شباب مصر بالأمس قبل مغادرة المستشار الألماني لمصر كانوا متواجدين في كل أنحاء مصر من أجل التعبير عن مناصرة القضية الفلسطينية الذي لديهم وعي كامل وكبير بتاريخها، والتأييد للرئيس السيسي في كل الرؤى التي عرضتها والقرارات التي يتخذها لحماية الأمن القومي المصري وأيضا الفلسطيني.

وتابع أن مشهد تواجد الشباب في الشوارع يؤكد أن الشباب المصري لديه قدر كبير من الوعي السياسي والوعي المجتمعي، ويرون حجم التحديات التي يواجها مصر، لافتا إلى أن الشباب كان متواجدا في الشوارع قبل أن ينتهي الرئيس السيسي من تصريحاته مع المستشار الألماني.

وأردف رئيس جامعة طنطا، أن جامعة طنطا كانت سباقة في الخروج من خلال شبابها وأعضاء التدريس والعاملين في الجامعة من أجل دعم قرارات الرئيس السيسي، ودعم القضية الفلسطينية.