حريق في عقار إداري تابع لبنوك وجهات حكومية بوسط البلد

نشب حريق في عقار مكون من 10 طوابق بمنطقة وسط البلد مساء اليوم الخميس، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان البلاغ.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية امن القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل عقار مكون من 10 طوابق فى وسط البلد.

،تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وسلم هيدروليكي وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.

تبين بالفحص بان العقار مبني اداري يضم بنَك وجهات حكومية واندلعت النيران في طابقين وحاصرت قوات الإطفاء السنه اللهب واخماده فيما اصيب 3 أشخاص بحالات اختناق وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.