الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

سقوط لص الطريق الزراعي في قبضة الأمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من أحد الأشخاص بالقليوبية  وضبط مرتكب الواقعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من (أحد الأشخاص) حال تواجده بالطريق الزراعى فوجئ بدراجة نارية قام قائدها بخطف حقيبة يده وبداخلها (مبلغ مالى - بعض الأوراق) ولاذ بالهرب.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (المبلغ المالى المستولى عليه - الدراجة النارية "المستخدمة فى الواقعة").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بالطريق الزراعي وزارة الداخلية قليوب
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