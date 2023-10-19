الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مصطفى بكري بعلم فلسطين على الهواء: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة

مصطفى بكري
مصطفى بكري
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قدم الإعلامي مصطفى بكري، حلقة اليوم من برنامج "حقائق وأسرار"، على قناة "صدى البلد"، وهو متشح بالعلم الفلسطيني.


وقال بكري في مقدمة الحلقة: "ندرك تماما أن ما يجري ربما لا يستحق مظاهرات، لكن كما قال جمال عبدالناصر ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، الشعب يغلي ونحن نرى أهلنا ونساؤنا وأطفالنا يُقتلون بدم بارد، أين هم دعاة حقوق الإنسان يصدعون رؤوسنا يوم بعد يوم، وأين عملاؤهم في الداخل الذين يلقون بأنفسهم على عتبة دول الغرب وأمريكا".
 

وأردف: "أن منظمات المجتمع المدني الممولة من الخارج،  أين الأصوات التي نراها دومًا تتجرأ على الوطن والجيش، وعلى القائد، أين أصواتهم؟ لقد أصيبوا بالخرس المبين، لا أحد يتكلم، وهم يتلقون دومًا المعونات من سادتهم في الغرب، لكن تحية للمقاومة العظيمة، والصمود الأسطوري من المقاومة، كل المقاومين في غزة، والضفة والأرض التي احتلت عام 1948".

 

كانت مصادر قالت لقناة "القاهرة الإخبارية"، إنه سيتم فتح معبر رفح غدا الجمعة، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد جهود مصرية حثيثة وإدخال المساعدات إلى غزة. 

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الإعلامي مصطفى بكري العلم الفلسطيني المجتمع المدني جمال عبدالناصر
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