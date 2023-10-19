الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط متهمين بسرقة شقة في الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية  ما تم تداوله على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر صاحب الحساب من قيام بعض الأشخاص بسرقة بعض المحتويات من الشقة محل سكنه بالإسكندرية. 
 تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالإسكندرية من (صاحب الحساب) باكتشافه سرقة (بعض المحتويات) من داخل شقة ملكة كائنة بمنطقة المعمورة.. وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية").. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن المسروقات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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فيس بوك بالإسكندرية الشقة بسرقة
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