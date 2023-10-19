ضبط متهمين بسرقة شقة في الإسكندرية

رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر صاحب الحساب من قيام بعض الأشخاص بسرقة بعض المحتويات من الشقة محل سكنه بالإسكندرية.

تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالإسكندرية من (صاحب الحساب) باكتشافه سرقة (بعض المحتويات) من داخل شقة ملكة كائنة بمنطقة المعمورة.. وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية").. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.