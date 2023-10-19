الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

شكري: تصفية القضية الفلسطينية بالتهجير القسري لسكان غزة والضفة أمر غير وارد

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
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قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تشدد على أن الاعتقاد بإمكانية تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري لسكان قطاع غزة والضفة الغربية لدول جوار يعد أمرا غير واردا، فالشعب الفلسطيني صامد على أرضه كما صمد العقود الماضية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده وزير الخارجية اليوم /الخميس/ مع السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في ختام مباحثاتهما بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.

وأضاف وزير الخارجية " اننا نناشد الجميع بتغليب صوت العقل والعمل على وقف التصعيد الجارى وعدم إضافة المزيد من عوامل عدم الاستقرار بالمنطقة، والاقرار بالمخالفة الجسيمة التي تمثلها مثل هذه المحاولات للقانون الدولي الإنساني".

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سامح شكري القضية الفلسطينية أنطونيو جوتيريش
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