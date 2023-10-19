شكري: سنعمل خلال قمة القاهرة للسلام على التوصل إلى توافق دولي لـ وقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية سامح شكري إننا سنعمل خلال قمة القاهرة للسلام والتي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنعقد بعد غد السبت، على التوصل إلى توافق دولي اتساقًا مع المبادىء الدولية والإنسانية لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار والتأكيد على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية اليوم /الخميس/ مع السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في ختام مباحثاتهما بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.

ورحب شكري -في مستهل المؤتمر الصحفي- بسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.

وقال إنه عقد مباحثات مع السيد جوتيريش أعقبها مباحثات موسعة وتركزت حول التصعيد غير المسبوق منذ السابع من أكتوبر الجاري وتبعاته الإنسانية والسياسية الواسعة على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وسائر دول المنطقة.

وأشاد بالنداء الدولي الذي أطلقه السكرتير العام للأمم المتحدة لوقف فوري لإطلاق النار حقنًا لدماء المدنيين في ظل المنعطف الخطير الذي تتخذه الأزمة وسقوط العديد من الضحايا الفلسطينيين الأبرياء في بيوتهم ومستشفياتهم.