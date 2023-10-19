محمد صلاح يشارك في تدريبات ليفربول استعدادا لديربي الميرسيسايد.. صور

شارك النجم المصري محمد صلاح، اليوم الخميس، في تدريبات فريقه ليفربول، استعدادًا لمواجهة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد.

يستضيف فريق ليفربول، يوم السبت المقبل ، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد صلاح إلى تدريبات الريدز، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، التي شارك خلالها الفرعون المصري في مباراتين وديتين مع المنتخب الوطني، أمام زامبيا والجزائر، حيث فاز الفراعنة في الأولى بهدف للا شئ، وتعادل في الثانية بهدف لمثله، في معسكر أبوظبي ضمن تحضيرات منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

ظهر محمد صلاح في مران ليفربول، بعد نشره مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعم من خلاله القضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي وعمليات القصف في قطاع غزة.

نجح محمد صلاح في تسجيل 5 أهداف وصنع 4 آخرين مع ليفربول في 8 مباريات خاضها في البريميرليج خلال الموسم الحالي 2023-2024.

يحتل ليفربول، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، فيما يدخل إيفرتون المباراة وهو في المركز السادس عشر وفي رصيده 7 نقاط.