الخميس 19 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأمم المتحدة: أي هجوم على منشأة صحية أو تعليمية تعدٍ على المواثيق الدولية

أنطونيو جوتيرش، الأمين
أنطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ثمن أنطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «أنا هنا في مهمة سلمية، في ظل أزمة حالكة لم تراها المنطقة منذ عقود، وهذه الأزمة حدثت في أعقاب ما قامت به حماس في السابع من أكتوبر، من أعمال قتل واختطاف مجموعة من المدنيين الإسرائيلين، وأدى ذلك لتحرك إسرائيل لمع دخول أي معونة إلى غزة، والمتضرر الأول هم النساء والأطفال وأطقم الإغاثة والعاملون في الأمم المتحدة».

وأكد «جوتيرش» خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القانون الدولي الإنساني يجب أن يحترم، وحماية المدنين أمر ذي أهمية قصوى، وأي هجوم على منشأة صحية أو تعليمية أو تابعة للأمم المتحدة، هجوم على المواثيق الدولية.

ads
أنطونيو جوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس عبد الفتاح السيسي
ads