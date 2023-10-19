الأمين العام للأمم المتحدة يثمن دور الرئيس السيسي لخفض التصعيد في غزة

ثمن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، دور الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذه المرحلة التي شهدت تصاعد العنف في غزة، مؤكدًا أن الأزمة الحالية تمثل حالة خطرة تشهدها منطقة الشرق الأوسط لأول مرة منذ عقود.

وخلال لقائه بوزير الخارجية سامح شكري، دعا جوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وأدان بشدة القصف الإسرائيلي الذي يتسبب في معاناة جسيمة للشعب الفلسطيني.

وعبر أمين عام الأمم المتحدة عن استنكاره الشديد لاستهداف المستشفى المعمداني في القطاع واعتبر هذا العمل الهجومي غير المبرر جريمة بحق الإنسانية.

ومن جهته أشاد "شكري"، بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والسماح بتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين.

وشدد على أن مصر تعمل جاهدة على تكثيف اتصالاتها من أجل وقف التصعيد العسكري في غزة والعودة إلى مسار التهدئة، مؤكدًا ضرورة وقف العنف على الفور، كما أبدى رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقال شكري إن مصر وجهت مساعدات إنسانية كبيرة عبر مطار العريش لصالح سكان غزة، وتسعى جاهدة لتوفير وسائل نقل هذه المساعدات بأسرع وقت ممكن.

وأوضح أن مصر ترفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، وأن لديها جهودًا متواصلة للتصدي لتصاعد التوتر في قطاع غزة ومنع تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

ويدأت منذ قليل جلسة مباحثات بين وزير الخارجية سامح شكري وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في مقر وزارة الخارجية بقصر التحرير. وهو ما شهد حضور وفدي الجانبين

ووفقًا للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، عُقِدت جلسة مباحثات خاصة بين شكرى وجوتيريش بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، وتركزت هذه الجلسة على مناقشة جهود لخفض التصعيد ومعالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى توفير النفاذ السريع للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين.