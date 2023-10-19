غرفة الجلود تعتزم تشغيل مجمع متخصص للصناعات الجلدية بمدينة نصر

كشف جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة تعتزم تشغيل مجمع صناعي متخصص للصناعات الجلدية في مدينة نصر يضم الورش العاملة في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية.

وأضاف رئيس غرفة صناعة الجلود، في بيان صحفي، اليوم، أن الغرفة تقدمت بمقترح لاستغلال المجمع الخدمي شمال محور شنزاوبي بمدينة نصر التابع لمشروعات أراضي القوات المسلحة لتشغيله كمجمع متخصص للصناعات الجلدية، مشيرا إلى أن المجمع يضم 21 وحدة بمتوسط مساحة 80 م2 للورشة الواحدة، وجاري الحصول على الموافقات النهائية لاستغلال هذه الوحدات للقطاع بالإيجار.

وأوضح السمالوطي أن الهدف من هذه الخطوة هو المساعدة على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية بما يتوافق مع رؤية القيادة السياسية بضم الورش للمنظومة الشرعية للاستفادة من الخدمات والمبادرات التي تطرحها الدولة سواء للتمويل من خلال البنوك أو خدمات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على تسويق منتجاتها خارجيًا وداخليًا، مؤكدًا أن انتقال المصانع العاملة بالقطاع للعمل في مجمعات صناعية حديثة يساعدها على تطوير انتاجها وزيادة قدرتها التنافسية في السوق المحلية والأسواق التصديرية.

وأشاد رئيس غرفة صناعة الجلود بدور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية في تخصيص هذه الوحدات للمصانع العاملة في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية فضلًا عن دعمه المستمر لجهود الغرفة في مساندة القطاع والتدخل لحل المشكلات التي تواجهه.

كما أشاد بجهود المهندس محمد السلاب عضو مجلس إدارة الاتحاد واقتراحه بتوفير الوحدات في المجمع الصناعي بمدينة نصر لهذه الصناعة العريقة والمساهمة في تطويرها.

وأشار إلى أنه تم مخاطبة أعضاء غرفة صناعة الجلود للتقديم على الوحدات الجديدة التي تعتزم الغرفة طرحها وفي حالة زيادة أعداد المتقدمين عن 21 شركة سيتم اجراء قرعة علنية للاختيار من بين المتقدمين.

وطالب السمالوطي في الوقت ذاته بسرعة تسعير الوحدات الصناعية المخصصة لقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية في مدينة الروبيكي للجلود وتخصيصها للمصانع المحلية العاملة بالقطاع، منتقدًا التأخير المبالغ فيه من قبل الجهات المعنية في حسم هذا الملف حيث أن الغرفة لديها مطالب من أكثر من 120 منشأة تطلب الحصول على وحدات صناعية في المدينة.

وأكد رئيس غرفة صناعة الجلود أن القطاع يشهد تطوير كبير خلال الفترة الأخيرة وظهر ذلك جليًا في المنتجات المعروضة بمعرض القاهرة الدولي للجلود في دورته السابقة والتي لاقت استحسان الوفود الأجنبية المشاركة في المعرض والتي أثنت على الأحذية والمنتجات الجلدية المصرية وقدرتها على اختراق الأسواق العالمية، وتسعى الغرفة في الوقت الحالي للمشاركة في عدد من المعارض الخارجية للترويج للمنتجات المصرية وزيادة صادرات القطاع.