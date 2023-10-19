إفريقية النواب: العدوان الإسرائيلى ارتكب جرائم تتنوع بين التطهير العرقي والإبادة الجماعية في غزة

قالت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن ما شهدته الجلسة الطارئة لمجلس النواب، اليوم لمناقشة الاوضاع الاقليمية اتصالا بأزمة قطاع غزة ورفض دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بسبب تعنت الجانب الإسرائيلي، من دعم وتأيد وتفويض والوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن نصرة الاشقاء في فلطسين والحفاظ علي الامن القومي المصري، حدث غير مسبوق وسيذكره التاريخ بأحرف من نور.

وأضافت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، أن الجلسة شهدت حالة من التوافق بين جميع أعضاء المجلس من أغلبية ومعارضه حول إعلان موقفهم تجاه الاحداث الجارية في قطاع غزة، فضلا عن إعلان دعمهم وتأييدهم للرئيس السيسى، والقوات المسلحة في كل ما يتخذونه من خطوات لتأمين الأمن القومي المصري.

وطالبت نائبة حماة الوطن، خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب اليوم، بقتح تحقيق دوليًا شفافا لادانه كافة المسؤولين، عن هذه الجريمة البشعة والغير إنسانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدة أن العدوان الإسرائيلى الغاشم ارتكب جرائم تتنوع بين التطهير العرقي والتهجير القسري والإبادة الجماعية في حق الاشقاء، داعيه المجتمع الدولي للتدخل فورا لوقف جرائم الحرب التي يشهدها قطاع غزة.

وكشفت النائبة نيفين حمدي عن المخطط الصيهوني المدروس لافتعال أزمة جديدة ومفتعلة لتهجير الفلسطينين من أرضهم وتكرار سيناريو النكبة عام 1948، من خلال الدفع الـ2.3 مليون فلسطيني للهجرة واللجوء لدول الجوار، مشددة علي رفض المصريين قيادة وشعبا وجيشا تكرر نفس السيناريو القديم بنزوح الاشقاء عن أرضهم ووطنهم وحقوقهم المشروعه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعايش السلمي والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة.

وجددت نائبة حماة الوطن، تأييدها وتفويضها للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة الباسلة، لحماية الأمن القومي المصري واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم القضية الفلسطينية ونصرة الاشقاء في فلسيطن، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة إيجاد حل فوري للسماح بوصول المساعدات والاغاثات لأهالي غزة، نظرا لما يتعرضون له من حصار في الامدادت من غذاء وماء واسعافات تعرضهم لمزيد من الخطر وفقدان للحياة.