وزير الخارجية: أولوية مصر وقف العمليات العسكرية بغزة واستعادة التهدئة

قال سامح شكري وزير الخارجية إن أولويات مصر وقف العمليات العسكرية وتأمين النفاذ الإنساني وإتاحة الفرصة لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة.

أضاف شكري ، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: الرئيس السيسي دعا لقمة القاهرة للسلام من خلال القمة التي ستعقد السبت المقبل للتواصل لتوافق دولي اتساقا مع المبادئ القانونية والإنسانية التي نقر بها جميعا لخفض التصعيد وصولاً إلى وقف إطلاق النار والتأكيد على أهمية دخول المساعدات لقطاع غزة المحاصر.



وأشاد وزير الخارجية بدعوة سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لوقف إطلاق النار بقطاع غزة والسماح بإيصال المساعدات لأهالى القطاع.



وأكد شكرى أن مصر تكثف اتصالاتها لوقف المواجهات العسكرية في غزة، مشددا على ضرورة الوقف الفورى للعنف والعودة لمسار التهدئة، موضحا أن مصر ترفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.





وأشار شكرى إلى أن مطار العريش يستقبل آلاف المساعدات، وتسعى مصر لإدخال المساعدات بأسرع وقت ممكن.