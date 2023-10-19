زد يهزم سموحة بسباعية في افتتاحية دوي الكرة النسائية

نجح فريق زد أحدث أندية الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، في تحقيق فوزه الأول بدوري الأضواء والشهرة للسيدات، بالفوز على نظيره سموحة السكندري، في افتتاحية مسابقة الدوري الممتاز للسيدات بفوز عريض، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الخميس بالإسكندرية.

وفاز فريق زد على نظيره الموج الأزرق أحدث الوافدين للدوري الممتاز، بسباعية نظيفة في مباراة تسيدها الفريق القهراوي، من البداية حتى النهاية ونتج عنها إحراز مهرجان من الأهداف.

أحرزت أهداف ناد زد نورا محمد الوافدة له من فيوتشر هدفين، والمحترفة لغانية جينفير كانكان ثلاثة أهداف، وبارفين مازن القطيط الوافدة له من فرنسا هدف، وليلى عثمان هدف.

وتستكمل غدا الجمعة مباريات الجولة الأولى من البطولة، والتي من المقرر أن تشهد إقامة 7 مباريات.

يستضيف دلفي بيراميدز ويلاقي المجد توت عنخ آمون، ويحل المقاولون ضيفا سهلا على وادي دجلة.

بينما يقع المعادي في اختبار سهل أمام اتحاد بسيون، بينما يواجه البنك الأهلي نادي طلائع الجيش.

ويلتقي المصري البورسعيدي مع الطيران، وفيوتشر يصطدم بالأميرية.