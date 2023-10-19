بطل ملاكمة المحترفين السعودي يفتح قلبه لـ"البوابة نيوز" : هذه رسالتي للشباب العربي ..وهناك فرق بين الاحتراف والهواية

يعتبر الملاكم السعودى العالمى زياد المعيوف، واحد من أشهر الملاكمين، والعربى الوحيد الذى يلعب فى ملاكمة المحترفين فى أمريكا، ويحظى بشعبية كبيرة فى رياضة الضربة القاضية.



أثناء زيارة النجم العالمى السعودى زياد المعيوف لاعب ملاكمة المحترفين، استغلت "البوابة نيوز" تواجده فى مصر، وأجرت معه حوارًا، تحدث فيه عن بدايته وطموحاته، وإلى نص الحوار:





فى البداية أهلا بك فى مصر "وطنك الثانى" كما تقول، متمسكاً بانك لست سعوديا فقط، بل سعودى مصرى، ما حقيقة ذلك؟

- أنا زياد المعيوف، من أب سعودى، وأم مصرية لها فضل كبير علي لما وصلت إليه الآن، لذلك اتمسك بمصرية أمى التى كان لها عامل كبير على فى لعب الملاكمة.

كيف كانت بدايتك؟

- كنت لاعب تنس حتى سن 10 سنوات، لكنى فى إحدى المرات شاهدت تدريبات للملاكمه فى المملكة العربية السعودية، فشدنى الأداء فقررت خوض التجربة، والتى لاقت رفض كبير جدا من الأسرة، لما بها من عنف شديد، إلا اننى بمساعدة أمى لعبت لمدة عامين بدون معرفة ابى الذى اكتشف ذلك فيما بعد .





لماذا اخترت لعبة الملاكمة، وبها عنف وخطورة شديدة، رغم وجود رياضات أخرى وبها نماذج مؤثره؟

- كل الألعاب الأخرى بها نماذج كبيرة وعالمية، إلا رياضة الملاكمة، لم يكن بها أحد، فسعيت من أول يوم أن أكون مثال يحتذى به فى تلك الرياضه أان اصل العالمية، وهذا بفضل الله ماحدث.



فراغ المنطقة العربية من لاعبى ملاكمة المحترفين، ألم يكن مؤثرًا بالسلب على تنمية مهاراتك؟

- نعم، كان مؤثر كبير جداً، كنت فى المنطقه العربيه منفرد بأدائى وقوتى، ولكن لم اكتشف ذلك إلا بعد ان نويت الأحتراف والأنضمام لملاكمة المحترفين بأمريكا بدأت من الصفر، لاختلاف الأمكانيات والتدريبات والنصائح التى تلقيتها من نجوم كبار فى عالم المحترفين.



ما أهم وأصعب التحديات التى واجهتها فى مشوارك؟

- اصعب وأهم تحدى واجهنى فى حياتى هو التحول من السعودية والمنطقة العربيه إلى أمريكا، بسبب أختلاف الإمكانيات والنجوم، فكانت بدايتى من الصفر، وكنت اتعرض للضرب دائما فى جميع مبارياتى، وصلت لحالة نفسيه صعبه وبعد سنه ونص كلها ضرب ومش عارف اعمل ايه، ودا يرجع لسبب الإمكانيات اللى كانوا بيتمتعو بيها من صغرهم على عكس ما في المنطقة العربية، وكل هذا اصبح دافع كبير لى فى النهايه وتصحيح مفاهيم عندى، كان أهمها هو ان كلما اتمرن اكتر سأصل إلى الافضل.



هل رؤية 2030 الرياضيه فى الممكلة العربية السعودية، ممكن يكون ليك دور فيها فى المستقبل؟

- انا بالفعل لى دور فى هذا، وتم عقد اكثر من اجتماع مع الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود وزير الرياضه السعودى، والذي تحدث معي بأن هناك اهتمام بنقل رياضه الملاكمه للمحترفين إلى داخل المملكة فى الرؤيه الجديده اللى اتاحت لينا الانفتاح على العالم كله، وبيتم تقديم الدعم الكبير لينا من خلاله، وانا أمثل المملكة دوليا كلاعب فردى دولى، حاجه جديده ماسمعناش عنها قبل كده.



ما الفرق بين ملاكمه الهواه، وملاكمة المحترفين؟

- ملاكمة الهواه عباره عن بطولات بيتم تنفيذها خلال فتره معينه، وقد تصل إلى أكثر من بطولة فى العام، ومنها تصل إلى الأولمبياد، بينما ملاكمة المحترفين هي في المستوى الأعلى من الأولمبياد، وعباره عن مبارايات معدوده خلال عام كامل، وبوجودك فى اتحاد الملاكمه للمحترفين ماينفعش تنزل تلعب فى الأولمبياد لأنها درجه اقل، ولو دا حصل بتتعرض للإيقاف لمدة 7 سنوات.



من أهم النجوم الذين واجهتهم فى ملاكمة المحترفين، وتأثرت بهم؟

- بص هو كل يوم بروح فيه الجيم واقابل فيه نجوم هو بالنسبه ليا حلم، لأن الناس دى كنت بشوفها على التلفزيون وانا صغير، زى ميسى ورونالدو فى عالم كرة القدم كده، طبعاً الملاكم الإنجليزى انكل جو شو، اللاعب دا بالنسبه ليا قدوه فى كل حاجه واصبحنا بعد ذلك اصدقاء، ومايكيل تايسون وعملنا مع بعض عمره فى المملكه.



ما تصنيفك فى عالم ملاكمة المحترفين؟

- حاليا أنا فى مستوى "التوب 100"



طيب احنا ممكن نشوف أن تصنيفك فى "التوب 100" يكون بعيد شوى عن المرغوب، توضح دا ازاى؟

- لا طبعا، احنا ممكن نقول دا على مفهوم وقواعد ملاكمة الهواه، لأن الهواه بتكون المباراه من 3 جولات، اما المحترفين بتتكون المواجهة من 12 جوله كل جولة 3 دقائق، فا بيكون الريسك فيها عالى جدًا، والتوب 100 دا مستوى عالى فى عالم الأحتراف.



فى النهاية حابب تقول ايه لكل الشباب فى العالم العربى؟

- حاول انك ترسم طريق لنفسك تمشى عليه، حاول انك تدفع الدين اللى عليك واللى هو متمثل فى برك لوالديك فى قربك من ربنا، وانك تجتهد وتركز لان دا هايسهل عليك طريقك ويسهل عليك تحقيق هدفك، العالم العربى فيه طاقات لازم نستخدمها صح ونوظفها فى مكانها صح.