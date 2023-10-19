عبدالمجيد سليم ينسحب من انتخابات الزمالك ويعلن مساندته لقائمة حسين لبيب

أعلن عبدالمجيد سليم انسحابه من خوض انتخابات الزمالك غدا وذلك في منصب أمين الصندوق، موضحا أن سبب انسحابه لرغبته في نجاح قائمة حسين لبيب كاملة لأنها الأصلح لقيادة الزمالك.

وبذلك أصبح المرشحين على منصب أمين الصندوق بعد انسحاب عبدالمجيد سليم كل من، خالد لطيف، وحسام المندوه، وكريم محمد، ومحمد ممدوح، ومحمد قدري.

يشهد نادي الزمالك غدا الجمعة انتخابات على منصب الرئيس والنائب وأمين الصندوق، بالإضافة لمقاعد العضوية فوق وتحت السن.

ويبدأ التسجيل في الكشوف والتصويت على انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك غدا الجمعة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءً.

وفي تمام الساعة السابعة مساء الجمعة يعلن رئيس اللجنة القضائية المشرف على الجمعية العمومية العادية اكتمال النصاب من عدمه، وفي حالة اكتمال النصاب يتم البدء في عملية فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال وفي حالة عدم اكتمال النصاب لن يتم فرز الأصوات.

وفيما يلي قائمة أسماء المرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للدورة ٢٠٢٣-٢٠٢٧: