الأحد.. دار الهلال تحتفل بعيدها ال 130 بالمركز الثقافي الروسي

في إطار احتفالات مؤسسة دار الهلال الصحفية، بمرور 130 عاماً على تأسيسها، وبالتعاون مع المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، يفتتح معرض للكتب والصور النادرة لمؤسسة دار الهلال الصحفية، بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة.

وصرح المهندس أحمد عمر رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال الصحفية، أن المعرض يتم افتتاحه يوم الاحد 22 أكتوبر الساعة السادسة مساءً ، بحضور رموز الأدب والفكر والإعلام في مصر.

وأشار إلى أن المعرض يضم الآلاف من عناوين الكتب الأدبية والثقافية والفكرية، ويأتي هذا المعرض تزامناً مع المبادرة التي أطلقتها مؤسسة دار الهلال " كتاب لكل مواطن "، ايمانًا بدورها الريادي والتنويري للقارئ المصري والعربي في المنطقة العربية.

من جانبه قال مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر ان احتفالية اليوبيل بمرور 130 عاماً علي تاسيس دار الهلال بالمركز الروسى امرا يسعدنا كما يسعدنا التعاون مع هذه المؤسسة العريقة

و اشار شريف جاد مسئول النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي الى انه سبق ان احتفل المركز الروسي بالذكري ال125 علي تاسيس دار الهلال في احتفالية كبرى و من دواعى سرورنا ان تتكرر الاحتفالية في العيد ال 130

واكد جاد اننا نتتطلع الي رؤية المعرض الارشيفي و المطبوعات النادرة لدار الهلال بما في ذلك التعرف على الارشيف الخاص بالعلاقات المصرية الروسية .