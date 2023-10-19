التضامن: حملة «النظافة صحة وسلامة» تستهدف القرى والنجوع بجميع المحافظات

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن حملة حملة «النظافة صحة وسلامة.. احمي نفسك واسرتك»، تستهدف وحدات التضامن الاجتماعي بالمحافظات على مستوى المراكز والقرى والنجوع.

وأوضحت وزيرة التضامن أن الحملة تستهدف رفع وعي أسر تكافل وكرامة المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية من خلال توزيع نشرات توعوية، لافتات حائطية توضح أهم السلوكيات التي لابد من تجنبها من أجل حماية الأسر الأولى بالرعاية من أمراض الشتاء التي تؤثر على تلك الفئات التي تعمل في كثير من الأحيان بسوق العمل غير الرسمي.

وأشارت إلى أن الحملة تستعرض قصص نجاح لأسر من المستفيدين من خدمات الحماية الاجتماعية، الذين نجحوا في تنفيذ مشروعات صغيرة مدرة للدخل من أجل الخروج من التداعيات الاقتصادية لكورونا.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة «النظافة صحة وسلامة.. احمي نفسك واسرتك»، وتستهدف توعية أسر الدعم النقدي «تكافل وكرامة» المستفيدة من تدخلات الحماية الاجتماعية بالعادات السليمة للوقاية من أمراض الشتاء.

الحملة تنطلق في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية، خاصة مع انطلاق العام الدراسي وزيادة احتمالية انتشار نزلات البرد المرتبطة بتغير الطقس، و هي حملة توعية موسعة تستهدف التوعية بكيفية حماية الأسر من السلوكيات الاجتماعية السلبية التي تؤدي لانتشار الأمراض داخل الأسرة وفي التجمعات المختلفة.

ينفذ الحملة برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، وذلك بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، والجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع،ووسائل الإعلام الجماهيري ومنصات التواصل الاجتماعي إلى جانب، الرائدات الاجتماعيات التابعات للوزارة والعاملين بالوحدات الاجتماعية لتوصيل الرسائل الاجتماعية والصحية المعتمدة من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.