دفاع النواب: نؤيد ونفوض الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي

أعلن النائب اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب، تأييد وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ مايراه مناسبًا لحماية الأمن القومي المصري، والدفاع عن القضية الفلسطينية، ويقدم له الشكر علي مايقوم به من مجهودات صادقه لانقاذ الابرياء من الفلسطينيين.

وأكد خلف الله في تصريحات له عقب الجلسة الطارئة اليوم، بان الجرائم الإسرائيلية هي جرائم ابادة جماعية تقتضي تقديم زعماء إسرائيل الي المحكمة بتهمة قتل الأطفال والنساء والمدنيين، وهي من الجرائم التي لاتسقط بالتقادم.

وأضاف بأن علي الدولة العربية أن تقوم بمسئوليتها باستخدام كافة أوراق الضغط لديها لانقاذ الابرياء من المدنين الفلسطينين.

ووأوضح بأن مصر هي الراعي الرئيسي للقضية الفلسطينية ليس من اليوم ولكن من 1948 من ايام النكبة، ولا نقبل المزايدة بأي حال من الاحوال لاننا قدمنا آلاف الشهداء فداء لفلسطين وقضيتها العادلة.