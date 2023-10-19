الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نقيب الأطباء: ندعو أطباء مصر للتسجيل في فريق الاستعداد لإغاثة الشعب الفلسطينى

نقيب الاطباء الدكتور
نقيب الاطباء الدكتور اسامه عبدالحي
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دعا الدكتور أسامة عبد الحي نيب أطباء مصر، الزملاء الأطباء في تخصصات العظام والأطفال والجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب والطوارئ والتخدير والنفسية والعصبية للتسجيل في الفريق الطبي الذي يتم إعداده في لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء للمشاركة في الدعم الطبي للشعب الفلسطيني.

وأشار الدكتور خالد أمين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة مصر العطاء، إلى أن إجراءات اللجنة لتقديم الدعم الإغاثي للشعب الفلسطيني يتم بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، وأن الفريق الطبي من الراغبين في المشاركة سيتم عقد دورة تدريبية سريعة لهم في كيفية العمل في الكوارث ليكون الفريق الطبي على أهب الاستعداد عند إتاحة المشاركة في تقديم المساعدات الطبية للمصابين والشعب الفلسطيني.

وأكد د.خالد أمين أن نقابة أطباء مصر من خلال لجنة مصر العطاء تنسق مع كافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم الإغاثي لأهلنا في فلسطين.

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نقابة الأطباء الأطباء في تخصصات العظام والأطفال والجراحة العامة لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء الدعم الطبي للشعب الفلسطيني
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