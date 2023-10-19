غدًا.. الأطباء تدعو أعضاءها للمشاركة فى وقفة للتضامن مع غزة بالبالطو الأبيض

ناشد الدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد المهن الطبية، كافة الأطباء والطبيبات للمشاركة في وقفة احتجاجية للتضامن مع أهلنا في غزة.

وذلك أمام النقابة العامة للأطباء (دار الحكمة) يوم الجمعة الموافق ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢.٣٠ عصرا، وذلك بمشاركة كافة الأعضاء بمجلس نقابات أطباء مصر فور انتهاء الانعقاد الأول للمجلس في تشكيله الجديد.

كما يتقدم رئيس اتحاد المهن الطبية بدعوة كافة أعضاء المهن الطبية والمواطنين للمشاركة في الوقفة تعبيرا عن إرادة الشعب المصري الحرة والمستقلة ودعما للموقف المصري في منع التهجير القسري وإدانة الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، للتنديد لما تتعرض له الطواقم الطبية والمستشفيات وسيارات الإسعاف من القصف والاستهداف وخاصة بعد قصف مستشفى المعمداني بغزه من قبل سلطات الكيان المحتل.

وتابع: مع التأكيد على الزملاء والزميلات من الأطباء وأعضاء اتحاد المهن الطبية بضرورة ارتداء (البالطو الطبي الابيض) لتأكيد رسالة التضامن مع الاطقم الطبية.

