مرثا محروس: أدعم قرارات الرئيس السيسي وأفوضه لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمن مصر القومي

أعلنت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفويضها للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري.

وقالت "محروس" في كلمتها خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب اليوم: تعجز الكلمات عن التعبير عما في قلوبنا من حزن، وتعجز كل كلمات الغضب عن وصف نيران قلوبنا تجاه ما يتم من إبادة جماعية لشعب فلسطين في قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، اليوم يجتمع مجلس النواب وتنكس أعلامه، اليوم إعلان رسمى لوفاة الإنسانية، إعلان لحالة وفاة جديدة وهى وفاة الإنسانية.

وتابعت: اليوم الذي يصبح العدل هو الكيل بمكيالين ويتمنع فيه وصول المساعدات إلى قطاع غزة لدعم شعب أعزل ومدنيين أبرياء وأطفال ونساء وشيوخ يقتلون على يد الاحتلال، حالة وفاة للإنسانية اليوم الذى يصم المجتمع الدولى أذنه عن الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فهى وفاة للإنسانية".

وأكدت عضو مجلس النواب عن التنسيقية تأييدها ودعمها للإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية، قائلة: يا بخت مصر بقائدها العظيم، رجل يبذل كل الجهود على المستوى الدولي والعربي، أفتخر وأفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ كافة التدابير للحفاظ على الأمن القومي المصرى، واتخاذ كل يراه لحل القضية الفطينية، وبأسمى واسم سيدات مصر أعلن دعمنا وتأييدنا للإجراءات التي يتخذها الرئيس السيسي.