الأحد.. "بهجوري" في ضيافة جاليري ديمي

أعلن جاليري ديمي بالزمالك عن أحد أهم عروض الموسم الفني وهو معرض للفنان المصري العالمي جورج بهجوري يفتتح في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحدالمقبل.

ومن المٌقرر أن يحضر حفل الافتتاح عدد من الوزراء والدبلوماسيين والشخصيات العامة وكبار التشكيليين والنقاد.



وقال الناقد الدكتور محمد زكي: "بهجوري هو خلطة سحرية جمعت بين النور والبهجة والجمال فقد منحه الله خطوط من ذهب وعين مصوره وسر التعبير، فيدة تمتلك أسرار تصنع الجمال وطوع ريشته في الحفاظ علي الهوية المصرية فعندما يمسك بهجوري الريشة ويسبح بها في عالمه الخاص يدهشك بروعة ما صنعه من جمال وإبداع".



ويقول الفنان محمد دمراوي أن أهمية هذا المعرض تأتي لأهمية الفنان جورج بهجوري عالمياً وكونه أحد الرموز التشكيلية في مصر والعالم العربي، صاحب فلسفة خاصة للجمال وكيفية فهمه والإحساس به والوصول إلى أسراره، كما يتمتع بمسيرة فنية متفردة وخبرة وتجارب قلما يتمتع بها غيره فهو يمتلك روح المغامرة وشغف التجريب اللذين قاداه لخوض غمار العديد من المجالات مثل الرسوم الكاريكاتيرية والصحفية والتصوير والنحت والكتابة، تجربة خاصة لفنان ذو خصوصية شديدة ومدهشة".



جورج بهجوري ولد عام 1932م في قرية بهجور التابعة لمحافظة قنا، تخرَّج من كلية الفنون الجميلة في القاهرة ودرس في كلية الفنون الجميلة بباريس، عمل كرسام كاريكاتير منذ عام 1953م حتى 1975 في مجلتي روزاليوسف وصباح الخير، استقر في باريس ما يقارب ثلاثة عقود إلى أن عاد إلى مصر، وقدم الفنان جورج بهجورى عشرات المعارض في جميع أنحاء العالم، كما نال العديد من الجوائز منها الجائزة العالمية الأولى في الكاريكاتير بروما في عامي 1985 و1987، وجائزة الملك عبد الله الثاني للإبداع والآداب والفنون، وله عدد من الكتب أبرزها "من بهجورة إلى باريس" و"الرسوم الممنوعة".

ويستمر المعرض حتى 5 نوفمبر بجاليري ديمي .