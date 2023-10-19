مي رشدي: الملايين من الشعب يقفون خلف القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومي المصري

أكدت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، أن موقف الدولة المصرية من تهجير الشعب الفلسطيني واضح وحاسم، ودليل على رفض مصر بتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضحت رشدي، خلال تصريحات صحفية، أن الملايين من الشعب المصري تقف خلف القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى قراراتها للحفاظ على الأمن القومي المصري، ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأعلنت عضو مجلس النواب، تفويضها للرئيس السيسى باتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة داخليًا وخارجيًا لحفظ استقرار الأمن القومى وسلامة أراضينا، موضحة أن الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يمكن المساس به.

وأشارت النائبة مي رشدي، إلي أن كلمة الرئيس اليوم تاريخية، وتؤكد أن الدولة المصرية قوية ذات سيادة وتمتلك من الإمكانات والقدرات ما يضمن أمنها القومي واستقرارها والحفاظ على أراضيها، لافتة إلي أن تصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوق دول الجوار وتحديدا السيادة المصرية لن تتحقق، والدولة المصرية لن ترضي بذلك.