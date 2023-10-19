البرلمان يرسل برقية دعم وتأييد للرئيس السيسي

أرسل مجلس النواب برقية للرئيس السيسي، عبر فيها عن دعمه الكامل وتأييده وللقوات المسلحة المصرية في كل ما يتخذونه من خطوات لتأمين الأمن القومي المصري.

في نهاية الجلسة الطارئة لمجلس النواب، وافق المجلس على إرسال برقية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتعبير فيها عن دعم المجلس الكامل وتأييده للرئيس وللقوات المسلحة المصرية في كل ما يتخذونه من خطوات لتأمين الأمن القومي المصري.

كما وافق مجلس النواب على إرسال رسالة إلى الاتحاد البرلماني الدولي باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن موقف مجلس النواب المصري من الانتهاكات الإسرائيلية الحالية على الأراضي الفلسطينية.

