كولر: توقيت مباراة سيمبا صعب.. ونعاني الإجهاد قبل بداية الدوري الأفريقي

قال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مباراة سيمبا التنزاني لن تكون سهلة وهدفه العودة للقاهرة بنتيجة غيجابية قبل لقاء الإياب في ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني التي تجمع بين الفريقين في السادسة مساء غدا الجمعة ضمن منافسات ربع نهائي النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وأضاف كولر في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سيمبا التنزاني: نحن سعداء جدًا بوجودنا هنا ولدينا مباراة صعبة غدًا أمام سيمبا والفريقان لديهما دافع مزدوج وسيكون تركيزنا بشكل كامل أمام سيمبا في مباراة الغد لتحقيق الفوز.

وتابع كولر: توقيت إقامة لقاء سيمبا ليس مثاليًا وأتينا مباشرة بعد فترة التوقف الدولي ولدينا 11 لاعبًا في المنتخب الوطني وهو أمر صعب ولكن لاعبي الأهلي يمتلكون الخبرة ويعرفون كيفية التعامل مع الضغوط والمباريات الكبيرة.

وأردف: بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم يمكن أن تقدم الكرة الإفريقية وتشجع اللاعبين على القدوم من أوروبا والبقاء في أفريقيا ونأمل أن تتطور كرة القدم في القارة السمراء خلال السنوات القليلة المقبلة.

ووصلت بعثة الفريق الأحمر، مساء أمس الأربعاء إلى تنزانيا، على متن طائرة خاصة، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.