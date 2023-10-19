مؤسسة «التجاري الدولي» توفّر أطرافاً صناعية لأطفال «أيدينا مع بعض للتأهيل»

وقّعت "مؤسسة البنك التجاري الدولي - مصر" الخيرية التابعة للبنك التجاري الدولي - مصر CIB -أكبر بنك قطاع خاص في مصر- اتفاقية تعاون مع مؤسسة "أيدينا مع بعض للتأهيل"، وذلك لتمويل مشروع "خطوة بخطوة" لتوفير الأطراف الصناعية للأطفال، من أبناء جمهورية مصر العربية الأولى بالرعاية والأحق بالحصول على الدعم.

تتضمن الاتفاقية تقديم الدعم المالي بمبلغ 4.7 مليون جنيه لتوفير الأطراف الصناعية لنحو 400 طفل مصري بحاجة إلى أطراف صناعية بديلة، على أن تتولى مؤسسة "أيدينا مع بعض للتأهيل" ترشيح الأطفال الأكثر احتياجاً للإسراع في توفير الأطراف الصناعية اللازمة لكل طفل منهم بصورة عاجلة وفقاً للإجراءات المتعبة داخل المؤسسة.

حضر توقيع الاتفاقية من مؤسسة البنك التجاري الدولي - مصر كل من نادية مصطفي حسني أمين عام مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، والمهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، ودينا أحمد مخطط برامج أول بمؤسسة البنك التجاري الدولي، وإيرينى صفوت مخطط برامج بمؤسسة البنك التجاري الدولي.

من مؤسسة "أيدينا مع بعض للتأهيل" حضر توقيع الاتفاقية كل من المهندس عمر صفي الدين رئيس مجلس أمناء مؤسسة أيدينا مع بعض للتأهيل، والمهندس عمرو أبو زيد أمين صندوق مؤسسة أيدينا مع بعض للتأهيل، والمهندس محمد حطب المدير التنفيذي مؤسسة أيدينا مع بعض للتأهيل، ومحمد جمال والأستاذ أحمد نجدي مسؤولا أول شراكات بمؤسسة أيدينا مع بعض.

وأعرب المهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، عن امتنانه للدعم والدور الذي تقوم به مؤسسة "أدينا مع بعض للتأهيل" لخدمة الأطفال، مؤكداً الحرص الكامل من مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر لدعم الأطفال الأولى بالرعاية في مختلف مناحي الحياة لتغطية كافة احتياجاتهم ولا سيما الاحتياجات الطبية والصحية التي تمثل أولوية قصوى لدى الجميع.

ومن جانبه قال المهندس عمر صفي الدين رئيس مجلس أمناء مؤسسة "أيدينا مع بعض للتأهيل"، إن التعاون المشترك مع مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر، سوف يثمر عن المزيد من الدعم المقدم للأطفال مع الإسراع في تلبية أحتياجات جميع الأطفال وتوفير الأطراف الصناعية اللازمة في أسرع وقت ممكن بفضل الدعم المالي والجهود الكبيرة المقدمة من مؤسسة البنك التجاري الدولي - مصر.