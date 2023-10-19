فتح الباب: ندعم الرئيس السيسي في كافة القرارات للحفاظ على أمن مصر القومي

أعلن النائب ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ، دعمه وتأييده التام، لكل ما يتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من قرارات بشأن القضية الفلسطينية، وكذلك ما يراه مناسبا للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وقال "فتح الباب" في تصريحات صحفية له اليوم، إن الشعب المصري يثق في القيادة السياسية الحكيمة، ويفوضها في كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن مصر القومي، مضيفا: "الرئيس السيسي وطني شريف يعشق تراب الوطن، ويبذل قصارى جهده للحفاظ على أمن واستقرار مصر".

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية مشرف ويدعو إلى الفخر، ولن تتخلى مصر عن فلسطين مهما كانت الظروف والتحديات، وستظل تقف بجانب الأشقاء الفلسطينيين للدفاع عن حقوقهم المشروعة.

وأدان النائب ثروت فتح الباب، الانتهاكات الغاشمة، والمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالمستشفى المعمداني في قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين، مشيرا إلى أنها جريمة حرب، مطالبا بمحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.