رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية الهندسة

تفقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، كلية الهندسة وكان فى استقباله الدكتور محمود المسلاوى عميد الكلية، وذلك فى اطار سلسلة الجولات التى يجريها رئيس الجامعة للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، ومعرفة آخر مستجدات أعمال التطوير بالكلية، وذلك فى إطار خطة الجامعة لتطوير منشآتها لتكون مجهزة على أعلى مستوى من الجودة لخدمة الطلاب والعملية التعليمية والبحثية.



وأكد رئيس جامعة حلوان أنه تم رفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزية لدور 300 بمبنى كهرباء كلية الهندسة، ونعمل الآن على الإنتهاء من كافة أعمال التطوير لتكون كلية الهندسة بحلوان نموذج يحتذى به في كافة كليات الجامعة، وذلك من خلال رفع كفاءة جميع الورش لنصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، بما يتماشى مع الخطة القومية للدولة، بالإضافة إلى خدمة البيئة المحيطة، وتقديم الاستشارات الهندسية.

وأفاد الدكتور قنديل أن الجامعة تعمل على دعم الكلية لإحداث تطوير وطفرة في كافة المجالات، وتنمية الموارد وإعداد الكوادر الإدارية والأكاديمية وإعادة هيكلة الأصول للوصول لجودة التعليم، إلى جانب تطوير البرامج الدراسية، وجذب الطلاب الوافدين وتطوير البرامج بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.

ودعا قنديل إلى ضرورة تكوين شراكات دولية وتوحيد الإطار المرجعي المحلي والدولي والإقليمي، مؤكدًا أن المهندس هو العقل المحرك والمخطط للدولة.

هذا وقد رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية، الأستاذ محمد ناصر، امين عام الجامعة، الاستاذ هشام رفعت، الأستاذة فريدة محمد، الدكتورة مها عبد الرحيم الأمناء المساعدين للجامعة.