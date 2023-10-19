جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط مستشفى ناصر بخان يونس

قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، من قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط مستشفى ناصر بمنطقة خان يونس.

وأضافت "عوكل" في رسالة على الهواء، أن هناك 22 مستشفى خرجت من الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي المحيط بها.

ورصدت كاميرا قناة "القاهرة الإخبارية" إصابة عدد من موظفي الأمم المتحدة والأطفال بالقصف الإسرائيلي في محيط المستشفى.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثالث عشر، شن غاراتها على العديد من الأماكن الفلسطينية؛ ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية، 7 أكتوبر الماضي.

واستهدفت الضربة الأولى لطوفان الأقصى مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية، وتم إطلاق 5 آلاف صاروخ على أهداف إسرائيلية في أول عشرين دقيقة لبدء العملية، طالت مستوطنات وأهدافًا إسرائيلية في القدس وتل أبيب وأشدود والعمق الإسرائيلي، وتسلل المئات من عناصر الحركة إلى مستوطنات غلاف غزة، ونفذوا حرب شوارع ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.