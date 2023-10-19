وزير العمل يلتقي القنصل المصري الجديد في جدة لبحث سُبل التعاون المُشترك

التقى حسن شحاتة وزير العمل،اليوم الخميس بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة،السفير أحمد عبدالمجيد القنصل العام المصري الجديد في جدة، الذي سوف يتولى مَهام عمله قريباً .

جاء ذلك في إطار حِرص الوزير على التواصل مع "شركاء العمل"،لخدمة المصريين في الخارج،خاصة وأن المملكة العربية السعودية - بشكل عام- لديها أعدادُ كبيرة من العِمالة المصرية،وفيها مَكتبان للتمثيل العمالي بـ"جدة والرياض"،ضمن 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان عربية وأوروبية تتواصل مع ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري في نِطاق عملها .

وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل اليوم بحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون بين "القنصلية" و"مكتب التمثيل العمالي" فيما يخص العمالة المصرية في جدة ،وأكدا على أن سوق العمل السعودي يتميز بقدرته الُمستمرة على إستيعاب عِمالة جديدة ،وأن العِمالة المصرية تحظي بتقدير من "الجانب السعودي" ،وهو ما يتطلب الإستمرار في توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم،وتنمية مهاراتهم..وإتفق "الوزير" و"القنصل العام"الجديد على التواصل المُستمر ،وتكثيف الجُهد الوطني للترويج للعمالة المصرية في الخارج بتنمية مهاراتها وربط عملية تدريبها المهني بحسب متطلبات السوق العمل الخارجي ،إضافة إلى متابعة كافة التحديات التي تواجهها .

حضر اللقاء من وزارة العمل منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، ود. مظهر سيد بسيوني مدير عام التمثيل الخارجي.

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