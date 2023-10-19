الغرف التجارية: نؤيد رفض الرئيس السيسي لمحاولات تهجير أهل غزة

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، علي دعم كافة التجار المصريين للرئيس السيسي في كافة قراراته التي يتخذها للحفاظ علي أمن واستقرار مصر، قائلا: إننا وراء الرئيس السيسي ونسانده ونفوضه في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ علي استقرار مصر وسلامة أراضيها.

وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في التصدي لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى سيناء والوقوف أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم علي قطاع غزة، من شأنها حماية أرض مصر من المخاطر والجر بنا إلى الحرب مع إسرائيل، مؤكدا أن رفض الرئيس السيسي لمحاولات تهجير أهل غزة إلى سيناء يؤكد علي حكمة ودراية القيادة السياسية بمخطط تحويل سيناء لمسرح حرب وعمليات عسكرية.

وأكد أن جموع طوائف الشعب المصري بكافة فئاته، تؤيد جميع القرارات التي من شأنها حماية الوطن ودعم القضية الفلسطينية في ذات الوقت.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بالمستشار الألماني في القاهرة، حذر من تهجير المدنيين الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى الجنوب.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، إن هناك 105 ملايين مواطن مصري، والرأي العام المصري والعربي يتأثر ببعضه البعض، وإذا استدعى الأمر لمطالبة الشعب المصري للخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، وأن ملايين المصريين سيخرجون للرفض ودعم الموقف المصري في هذا الأمر.

وتابع أن الهدف النهائي من عملية منع المياه والوقود والكهرباء ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع هو نقل المواطنين الفلسطينيين إلى مصر، وهذا أمر نرفضه، ونرفض تصفية القضية الفلسطينية.