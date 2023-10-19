رئيس برلمانية المؤتمر يصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالعصابات.. ويؤكد: أمن مصر خط أحمر

استشهد النائب أحمد مقلد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، ونائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأبيات شعر للشاعر الفلسطيني محمود درويش، خلال كلمته بالجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، قائلا:"منكم السيف ومنّا دمنا.. منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا.. ومنكم دبابة أخرى ومنا حجر".

وأضاف “مقلد” الاحتلال ارتكب جرائم من بحر البقر إلي دير يس وأول أمس الاعتداء علي مستشفي المعمداني، لنصبح أمام جريمة أخرى تضاف إلي الكيان الإسرائيلي.

وتابع: نحن أمام عصابات تسمي نفسها جيش، وتمارس جريمة الاحتلال الذي يعد أكبر في تاريخ البشرية، مثمنا موقف الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحركاته واتصالاته لتهدئة الأوضاع في فلسطين.

وقال: نحن أمام رئيس مخلص قال للغرب ولرئيس الولايات المتحدة وللاحتلال الإسرائيلي أن سيناء مصرية وستظل أرض مصرية، مضيفا: الأمن القومي المصري خط أحمر.

وأعلن النائب أحمد مقلد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، علي ضرورة استدعاء الإرادة الوطنية متمثلة فى الرئيس السيسى لاتخاذ ما يلزم للدفاع عن الأمن القومى العربى وفى قلب منه الأمن القومى المصرى.