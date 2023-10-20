اليوم.. منافسة قوية في انتخابات الزمالك لدورة 2023-2027

تقام، اليوم الجمعة، انتخابات نادي الزمالك لاختيار مجلس إدارة جديد للدورة 2023 -2027، ومن المتوقع أن تكون الانتخابات شرسة بين المرشحين .

وفيما يلي قائمة أسماء المرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للدورة ٢٠٢٣-٢٠٢٧.

في منصب الرئيس، حسين لبيب، وفاروق جعفر، وعمر هريدي، وماجد فاروق، وميرفت سيد.

وفي منصب النائب، هاني العتال، وهشام نصر، وأحمد محمد عبد الغني .

وفي أمين الصندوق، خالد لطيف، وحسام المندوه، وعبد المجيد سليم، وكريم محمد، ومحمد ممدوح، ومحمد قدري.

وفي العضوية فوق السن: أحمد سليمان، أحمد عفيفي، أحمد عبادة، أحمد فوده، أشرف إمام، الحسيني سمير، السيد متولي، حاتم البيباتي، حسام مندور، حسين السيد، حمدية كمال، رجب رواش، رفعت شبل، سامح سوني، سماح سعيد، شريف إسلام، سيف الإسلام محمد، شيرين الفقي، طارق العقرب، علاء مقلد ، عمرو أدهم، ماهر محمد، مجدي صادق، محمد رشاد، محمد طارق، محمود سامي، مروة الرفاعي، مصطفى عبد الخالق، نجلاء خليفة، نجلاء الناجي، هاني شكري، هاني عيد، هاني برزي، هشام كاسب، هشام يكن .

وفي العضوية تحت السن: أحمد خالد، أحمد النمس، أحمد هاني زادة،ايهاب عصمت، آية هشام، خالد الزيات، رامي نصوحي، علي العطفي، محمد الصادق، محمد عودة، محمد ياسر، ياسمين الشريف، هشام نصر، نيرة الأحمر .

ويبدأ التسجيل في الكشوف والتصويت على انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءً، موعد انعقاد الجمعية العمومية ويكون الاجتماع صحيحا بحضور "عشرة آلاف" عضو من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

ومن ضمن شروط التصويت في انتخابات الزمالك اليوم أن يكون عضو الجمعية العمومية مسددا للاشتراك السنوي لعام 2022-2023 وبخلاف ذلك لن يحق له المشاركة في الانتخابات.

والشرط الثاني أن يكون العضو الذي سيقوم بالتصويت والمشاركة في الانتخابات قد مضت على عضويته العاملة سنة على الأقل وايضا بخلاف ذلك لن يحق له المشاركة.

وفي تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، يعلن رئيس اللجنة القضائية المشرف على الجمعية العمومية العادية اكتمال النصاب من عدمه، وفي حالة اكتمال النصاب يتم البدء في عملية فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال وفي حالة عدم اكتمال النصاب لن يتم فرز الأصوات.