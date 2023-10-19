نائب التنسيقية بجلسة طارئة لمجلس النواب: أمن مصر خط أحمر لا يمكن تجاوزه

أكد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إدانة تنسيقية شباب الأحزاب جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين من الأطفال من شعبنا العربي في فلسطين.

وقال درويش، خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب اليوم الخميس، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعلن تأييدها ودعمها الكامل والمطلق للموقف الصلب والشجاع الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلانه الرفض القاطع والحاسم لمخططات تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء.

كما أكد أن موقف مصر المنحاز للقضية الفلسطينية دائما يدرك جيدا أن هذا المخطط بكل مجازره وجرائمه يتجاوز فكرة توجيه عمل عسكري من جانب الاحتلال ضد أهل غزة، التي هي جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، بل إننا أمام خطة شاملة يهدف بها الاحتلال لتصفية قضية فلسطين والمساس بالأمن القومي المصري، ولذلك نؤكد دائما أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه".

وقال إن مصر قيادة وشعبا صف واحد في مواجهة أي مساس بأمننا القومي، مشيرا إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحيي نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، مؤكدا أن التنسيقية تؤيد موقف الدولة المصرية، واصطفافها خلف القيادة السياسية، وتفويضها لها في كافة الإجراءات والتدابير لوقف مخطط الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وحماية الأمن القومي المصري والعربي.

كما يدعو تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم الموقف المصري والحفاظ على أمننا القومى"، مختتما كلمته بشعار "تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".