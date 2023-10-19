وزير التنمية المحلية يبحث مع وفد "الفاو" بالقاهرة مجالات التعاون المشترك

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وفد من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة " الفاو" بالقاهرة برئاسة الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل المنظمة في مصر والدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل الأغذية والزراعة بالقاهرة الدكتور عادل زقيزق مستشار الخدمات الرقمية بالمكتب الإقليمي للفاو وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارة .

في بداية اللقاء أكد اللواء هشام آمنة اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية مع منظمات ووكالات هيئة الأمم المتحدة العاملة في مصر وعلى رأسها منظمة " الفاو " ، مشيراً إلى وجود عدد كبير من المشروعات البرامج المختلفة التي يتم تنفيذها على أرض المحافظات المصرية بالإضافة إلى التعاون المشترك مع الوزارة في مجالات التدريب وتنمية القدرات والتنمية الاقتصادية.

واستعرض وزير التنمية المحلية الجهود التي تقوم بها الوزارة فيما يخص توفير فرص العمل والتمكين الاقتصادي للأسر بالقرى والنجوع في مختلف المحافظات فيما يخص تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر قروض دوارة للمرأة والشباب لتمويل مشروعات الثروة الداجنة والإنتاج الحيوانى والزراعي عبر صندوق التنمية المحلية وبرنامج " مشروعك " والذى ساهم في تخفيض معدلات البطالة والتنمية الاقتصادي للأسر بما يساهم في تحسين مستوي الدخل وجودة المعيشة.

وأشاد الدكتور نصر الدين حاج الأمين بالدور المحوري والمهم الذى تقوم به مصر فيما يخص مجالات وبرامج عمل منظمة الفاو ، مشيداً باهتمام القيادة السياسية بملف الأمن الغذائي والإنتاج الحيوانى واستصلاح الأراضى والذى شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة على مستوى الدولة المصرية .

وخلال اللقاء تم استعراض مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة فيما يخص بعض المشروعات والمبادرات ومنها تطبيق " فرصتك في قريتك " وهي المبادرة التي قامت المنظمة بتنفيذها مع وزارة التنمية المحلية عبر انشاء تطبيق إلكتروني على الموبايل والانترنت والتى تتضمن عدد من مبادرات وبرامج التنمية المحلية الخدمية لتمكين المواطنين من المتابعة والتعرف علي كيفية الاستفادة من تلك البرامج وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة العاملة والشباب عبر صندوق التنمية المحلية وبرنامج " مشروعك " وشغلك في قريتك، والتدريب الحرفي، ومنصة أيادي مصر لتسويق الصناعات اليدوية و التراثية والحرفية ، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، بالإضافة لجزء خاص لمعالجة شكاوى المواطنين من خلال مبادرة صوتك مسموع.

وشهد اللقاء بحث كيفية العمل خلال الفترة المقبلة على تطوير تطبيق " فرصتك في قريتك " وتضمينه عدد جديد من مبادرات الوزارة لزيادة المستفيدين من المواطنين بالقرى والمدن المصرية .

واستعرض آمنة بعض التجارب الناجحة التي تم تنفيذها في محافظة البحيرة فيما يخص تنمية الثروة الحيوانية والداجنة من خلال قروض " دوارة " لتمويل المشروعات متناهية الصغير بالقري من خلال صندوق التنمية المحلية ، وتم الإشارة الى أن تلك التجارب ساهمت في توفير فرص عمل للسيدات والشباب وتقليل نسبة البطالة وتوفير الغذاء ، وعبر ممثل منظمة الأغذية والزراعة بالقاهرة على استعداد منظمة الفاو للمساهمة في تمويل وتطوير تلك البرامج والمبادرة تحت إشراف الوزارة للتوسع بصورة كبيرة في المشروعات الزراعية والحيوانية بالقرى .

كما بحث اللقاء بعض الأفكار لتطوير صناعة وإنتاج الحرير الطبيعى بالمحافظات ودعم منظمة الفاو لبعض التجارب والصناعات الحالية في هذا الشأن ودعم المزارعين في بعض قري محافظات الوادي الجديد والغربية والقليوبية بما يساهم في النهوض بتلك الصناعة خلال الفترة المقبلة ، من خلال توفير مدخلات الإنتاج ومعامل إنتاج الشرانق والتوسع في مبادرات زراعة التوت وإنتاج الحرير الطبيعى بما يساهم في النهوض بصناعة الحرير والاستفادة من خبرات منظمة الفاو في هذا الشأن .

كما تطرق اللقاء إلى بحث مجالات التعاون بين الجانبين فيما يخص المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر وتمويلها للمرأة والشباب وتمكين الأسر اقتصادية بما يساهم في تحسين دخل الأسرة ومستوي معيشتها بالمحافظات بالتعاون مع الوزارات المعنية وكذا تعزيز قدرات المحليات علي متابعة المشروعات والتدريب وتبادل التجارب والأفكار في قري المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وشدد آمنة على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعية لتوطين عدد من المشروعات الجادة في القري بما يساهم في تعزيز القدرات الاقتصادية والتمكين الاقتصادي للأسر .

كما عبر وزير التنمية المحلية عن تطلعه للتعاون مع منظمة الفاو بالقاهرة في الدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة للعاملين بالإدارة المحلية في مجالات عمل منظمة الفاو بالإضافة إلى الدورات التدريبي التي تستهدف تنظيمها الوزارة لرفع قدرات كوادر التنمية المحلية بالدول الأفريقية خلال الفترة القادمة فيما يخص مكافحة الهدر الغذائي بما يدعم عن الأمن الغذائي .

وأشار إلى جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المشروع القومى لتطوير المجازر على مستوي المحافظات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، مشيراً إلى جهود الوزارة في تحقيق تنمية اقتصادية محلية وبصفة خاصة في قرى مبادرة " حياة كريمة " فيما يخص التصنيع والإنتاج الزراعى وتقديم الدعم الفني والتسويقى للمنتجات والصناعات الحرفية والتراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظات .

ووجه ممثل منظمة "الفاو " بالقاهرة الدعوة لوزير التنمية المحلية للمشاركة في المؤتمر الذى سيتم تنظيمه مطلع شهر نوفمبر القادم تحت عنوان " إشراك المدن في التحول المستدام والشامل للنظم الزراعية والغذائية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا " بحضور عدد من الوزراء والمحافظين .

واستعرض الدكتور نصر الدين حاج الأمين خلال اللقاء لبعض المشروعات التي يتم تمويلها من منظمة الفاو وشركائها في مختلف دول العالم والتي يتم تنفيذها في العديد من المحافظات المصرية في مجالات الرى الحديث وتجميع الحيازات وغيرها .

وأكد حاج الأمين أن وزارة التنمية المحلية شريك أساسى ورئيسى ومهم للفاو للعمل في المحافظات بما يضمن نجاح المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها بما يحقق مصلحة المواطنين وحياة أفضل لهم وتوفير فرص عمل للشباب وتمكين المرأة .

وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة للبدء في تنفيذ بعض المشروعات والمبادرات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع .