نجم سيمبا التنزاني: مواجهة الأهلي صعبة والجماهير سلاحنا لتحقيق الفوز

تحدث جون بوكو قائد فريق سيمبا التنزاني عن المواجهة القوية التي تجمع فريقه أمام الأهلي في ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

يستضيف سيمبا التنزاني نظيره الأهلي في السادسة مساء غدا الجمعة في العاصمة دار السلام ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي.

وقال جون بوكو في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: خططنا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي في مباراة الغد لتسهيل المهمة في لقاء الإياب من ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم في القاهرة.

وأضاف قائد فريق سيمبا التنزاني أن مواجهة الأهلي لن تكون مباراة سهلة خاصة وإنه الفريق الأفضل في افريقيا ولكننا نمتلك أيضًا فريق جيد وهدفنا تحقيق الفوز.

وأشار “بوكو” إلى أن فريقه لديه ميزة وهي اللعب على أرضنا أمام جماهيرنا التي ستملأ الملعب خلال مواجهة الأهلي غدًا وهو ما يمنحنا دوافع اكبر.

واختتم قائد فريق سيمبا تصريحاته قائلا: كل لاعب يعرف أهمية المواجهة أمام الأهلي، ونخطط لضمان تحقيق نتيجة إيجابية حتى نكون في أمان خلال مباراة الإياب.