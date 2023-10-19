اختتام المؤتمر العربي السادس والعشرون للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب

اختتم المؤتمر العربي السادس والعشرون للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق الأمني العربي في مواجهة الإرهاب والحد من تداعياته في المنطقة العربية.

وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة المسؤولين عن مكافحة الإرهاب في وزارات الداخلية العربية، كما شارك في المؤتمر ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول)، آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (الأفريبول)، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال انفاذ القانون "اليوروبول"، وكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على انفاذ القانون "سيبول"، المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، مشروع مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية التابع للمفوضية الأوروبية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة، واعتمد آلية عربية استرشادية حول السبل المثلى لمواجهة تحالف عصابات الإجرام المنظم والتنظيمات الإرهابية، ونتائج دراسة أعدت حول مخاطر صناعة الطائرات المسيرة والأضرار التي نجمت عن استخدامها، ودعا الدول الأعضاء إلى الاستفادة منهما.

كما استعرض نتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب، وأكد على أهمية مشاركة الدول الأعضاء في كافة اللقاءات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة التطرف والإرهاب، واتخاذ موقف موحد من القضايا المطروحة بالتنسيق مع ممثلي الأمانة العامة للمجلس، والاستمرار في مشاركة التجارب المميزة والممارسات الفضلى في مجال مكافحة الإرهاب مع الدول الأعضاء.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.