تضامنًا مع فلسطين.. الأهلي يطلب ارتداء شارة سوداء في مباراة سيمبا التنزاني

طلب مسئولو النادي الأهلي في الاجتماع الفني لمبارة الأهلي أمام سيمبا التنزاني، ارتداء شارة سوداء في المباراة المقرر إقامتها السادسة مساء غدًا الجمعة في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

وجاء طلب النادي الأهلي في إطار تضامن النادي مع الشعب الفلسطينيي في مواجهة ما يتعرضون له في قطاع غزة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية.

وتقرر خلال الاجتماع الفني أن يرتدي فريق الأهلي الطاقم البديل الأسود بالكامل في مباراة الغد أمام سيمبا التنزاني، على أن يرتدي فريق سيمبا صاحب الأرض الطاقم الأحمر الأساسي.

كان مجلس إدارة النادي الأهلي أعلن مساء أمس الأربعاء عدد من القرارات الخاصة بالتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين وجاءت كالتالي:

1- إيقاف البث على كافة المنصات الرسمية للنادي والموقع الرسمي وكذلك قناته التليفزيونية الليلة، تضامنًا مع إخوتنا في فلسطين، ورفضًا للعدوان الظالم الذي يتعرضون له.

2- دعوة أعضاء الأهلي في كافة فروع النادي الأربعة (الجزيرة - الشيخ زايد - مدينة نصر - التجمع الخامس) للتبرع بالدم لصالح إخوتنا في فلسطين.

3- ارتداء كل فرق النادي الرياضية شارات سوداء في جميع الملاعب، حدادًا على أرواح الشهداء في فلسطين.

4- تخصيص العائد المالي من تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في الدوري الإفريقي لكرة القدم، لصالح إخوتنا في فلسطين.